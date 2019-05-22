Taylan Antalyalı Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzumspor forması giyen Taylan Antalyalı ile anlaşma sağladı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bu sezon Erzurumspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç futbolcunun Trabzonspor’un teklifine ‘evet’ dediği öğrenildi.
Erzurumspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Taylan için yönetim 500 bin Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.
Merkez orta sahanın yanı sıra sol açık olarak da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor ile bu sezon 30 lig maçına çıktı ve 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Erzurumspor son maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş ve Hamza Hamzaoğlu bu açıklamaları yapmıştı...
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