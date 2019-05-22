Galatasaray istemişti! Şimdi ise...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maddi açıdan büyük zorluklar yaşayan takımlar transferde çok daha dikkatli davranırken, geçmiş yıllarda büyük umutlarla transfer edilen Türk ve yabancı birçok oyuncu ise hayal kırıklı yaratıp, kulüplere yük olmaya devam ediyor.
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İşte 2018-2019 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'de beklentilerin altında kalan futbolcular..
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Süper Lig'de sezon başında beklentilerin yüksek olduğu bazı isimler hayal kırıklığı yarattı. Bir dönem Avrupa'ya gidecekler listesinde yer alan, İstanbul devlerini birbirine düşüren, bonservisleri el yakan, transferin gözdesi olan yıldızlar formaya hasret kaldı ve gözden düştü. İşte o isimlerden öne çıkanlar...
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Semih Kaya
Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transfer olmasının ardından Sparta Prag’dan kiralanan Semih Kaya, Galatasaray’daki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim'in özellikle Erzurum deplasmanında sadece 45 dakika dayanabildiği 28 yaşındaki futbolcu, kiralık kontratının sona ermesiyle birlikte Çek Cumhuriyeti’ne geri dönecek.
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Islam Slimani
Sezon başı Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Cezayirli forvet, gösterdiği kötü performansla bardağı taşırdı. Kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan deneyimli oyuncu, ligde sadece 1 gol atabildi ve adını Fenerbahçe tarinin en kötü forvetleri arasına üst sıralardan yazdırdı.
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Ömer Bayram
Nagatomo'ya alternatif arayan Galatasaray, sezon başında Akhisar’dan 400 bin Euro’ya Ömer'i transfer edilmişti. Rize maçının 87. dakikasında yakaladığı fırsatı, yarım vole tarzındaki vuruşuyla auta gönderen Ömer, Bursaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında birebir aynı gol pozisyonlarını kolayca harcamıştı. Emre Taşdemir'in de transfer edilmesiyle gözden düşen ve formasını kaptıran Ömer'in takımdan ayrılması bekleniyor.
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Demba Ba
Galatasaray'ın da gündeminde olmasına rağmen Başakşehir'in elini çabuk tutup kadrosuna kattığı Demba Ba, İstanbul ekibinde aradığını bulamadı. Beşiktaş ve Göztepe formasıyla ayakta alkışlanan Ba, Abdullah Avcı tarafından yeterli görülmeyince kulübeye mahkum edildi. Kazandığı ücret nedeniyle tartışılan golcü oyuncu topun ağzında olan isimlerden.
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Volkan Babacan
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performans ile A Milli Takım kalesini de koruyan Volkan Babacan, bu sezon Mert Günok'un gerisinde kaldı. Geçen sezon 40 maça çıkabilen Volkan, Mert'in gölgesinde kalınca bu sezon 4 maçla yetindi ve gözden düştü. Milli Takım ve Başakşehir formasını Mert'e kaptıran Volkan'ın ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyor.
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Yassine Benzia
Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı Benzia, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve ligin ikinci yarısıyla birlikte de kadro dışı kalmıştı. Comolli’nin en büyük transfer fiyaskoları arasında yer alan Cezayir'li oyuncu, sezonun ikinci yarısında TFF’ye verilen listede yer almayınca kendisi için Fenerbahçe defteri kapandı.
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Alper Potuk
Sezon içinde kısa süreli sakatlık problemi de yaşayan tecrübeli futbolcu en etkisiz sezonunu geçirdi. Bu sezon 8 lig maçında oynayabilen Alper, bu maçların sadece bir tanesinde ilk 11’de başladı ve 1 gol atabildi. Fenerbahçe'nin bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Alper'i sezon sonunda bir Süper Lig takımına kiralık olarak göndermesi bekleniyor.
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Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş’ta bir anda gözden düşen ve ilk 11’de kendisine yer bulamayan Oğuzhan Özyakup, formasını Dorukhan'a kaptırdı. Süper Lig’de en son geçen sene 11 Kasım’da Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkabilen milli futbolcu, ardından hep kulübeden gelmşti. Bir dönem Avrupa devlerinin peşinde olan 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
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Serdar Taşçı
Stuttgart'ta oynadığı dönemden beri ismi her sezon Türk kulüpleriyle anılan Serdar Taşçı, sonunda imzayı atmıştı. Devre arası Başakşehir'e gelen deneyimli oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken 32 yaşındaki stoper, forma giydiği 5 maçta da istenileni veremedi.
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Ahmet Çalık
Galatasaray'da 3 sezondur vasatı aşamayan Ahmet Çalık, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Marcao ve Luyindama'nın cezalı olduğu haftada bile Terim, tercihini Donk'tan yana kullanmıştı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ahmet'e Anadolu’dan pek çok talip var.
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Sinan Gümüş
Fenerbahçe derbisi öncesi takımı uğurlamaya gelen taraftarlara, “Hepsi Suriyeli” diyen Sinan Gümüş, camianın ve taraftarın tepkisi üzerine son Kayserispor maçında kadro dışı kalmıştı. Gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fatih Terim’in gözden çıkardığı Sinan’ın, İtalya'ya transfer olması bekleniyor.
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İsmail Köybaşı
Beşiktaş'tan bonservis ödenmeden transfer edilen İsmail, Hasan Ali'nin gölgesinde kaldı. Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda sadece 59 maça çıkabilen İsmail, aldığı 1.750.000'luk maaşın altında kaldı. Sarı Lacivertli ekip, gözden çıkardığı 30 yaşındaki sol bekle teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.
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Mustafa Pektemek
Gençlerbirliği’nden 2011 yılında transfer olduğu Beşiktaş’ta her sezon performansı tartışılan Mustafa Pektemek’in sözleşmesi bitiyor. Ligin kalan son haftası, 31 yaşındaki forvetin Beşiktaş’taki son günleri olacak gibi gözüküyor. Yönetim, Mustafa Pektemek’e yeni kontrat teklifinde bulunmama kararı alırken, sezonun noktalanmasıyla birlikte Pektemek’in Beşiktaş macerası bitecek.
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Olcay Şahan
Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak ile birlikte kadro dışı bırakılan ve ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarını alt yapı tesislerinde sürdüren Olcay Şahan, maaşında indirime gitmiş ve affedilerek takım geri dönmüştü. Trabzonspor'un sözleşmesi sezon sonu sona erecek Olcay ile yeni kontrat yapmayacağı öğrenildi.
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Luis Ibanez
Yaklaşık 3 yıldır Trabzonspor forması giyen ve bu sezon sadece ligde 3 karşılaşmada oynama fırsatı bulan Luis İbanez’in ücreti, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu sezon 123 dakika sahada kalan ve senelik yaklaşık 1.1 milyon Euro’yu kasasına koyan 30 yaşındaki savunmacı ile yeni sözleşme imzalanmayacak.
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Muğdat Çelik
Geçtiğimiz sezon Akhisar’da oynadığı futbolla ayakta alkışlanan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Muğdat için işler yolunda gitmedi. Sarı kırmızılı kulübe büyük umutlarla gelen, fakat Terim’in kararıyla fazla forma şansı verilmeyen Muğdat Çelik’in daha çok oynayabileceği bir takıma transfer olması bekleniyor.
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Ferdi Kadıoğlu
Sezon başında Phillipe Cocu döneminde Hollanda ekibi NEC Nijmegen’den büyük umutlarla transfer edilen Ferdi, Süper Lig maçlarında 1 dakika bile süre almadı. Bu sezon sadece Türkiye Kupası’nda 5-2 kazanılan Giresunspor maçında şans bulan Ferdi Kadıoğlu, U21 Ligi’nde de 10 maçta süre aldı.
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Tolga Ciğerci
Sakatlığı sebebiyle bir yıldan fazla süredir futboldan uzak kalan tecrübeli orta saha, ilk olarak geçen hafta U21 takımıyla Akhisarspor’a karşı oynanan maçta forma giyip, 1 yıl aranın ardından futbola dönmüştü. Halen daha ciddi eksikleri bulunsa da yönetim ve teknik heyet Tolga’dan fayda sağlayacağını düşünüyor.
21/27
Gökhan Töre
Bu sezon Beşiktaş’ta sadece 8 maça çıkan ve toplamda 215 dakika sahada kalan Töre, Twitter’dan sert açıklamalar yapmış ve 9 aydır maaşını alamadığını belirtmişti. Kadro dışı bırakılan Töre’nin Siyah-Beyazlılar’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli oyuncu menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arıyor.
22/27
Michael Frey
Sezon başında İsviçre’nin Zürich takımından transfer edilen Michael Frey, Fenerbahçe'de bu sezon gerek sakatlıklar gerek de form durumu nedeniyle forma şansı bulmakta oldukça zorlandı. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişi ile yedek kulübesinden kurtulamayan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Frey, sarı-lacivertli takıma geldiği için pişman olduğunu ifade etti.
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Enzo Roco
Sezon başında Meksika’nın Cruz Azul kulübünden transfer edilen Roco, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Şenol Güneş, Pepe'nin takımdan ayrılmasının ardından Roco'ya forma şansı vermedi ve Vida'nın yanına PSV'den transfer edilen Mirin'i monte etti. Beşiktaş ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Roco, gönderilecekler listesinde en üst sırada yer alıyor.
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Cyle Larin
Genç oyuncu, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Geleceğine yeni hocanın karar vereceği isimlerden olan 24 yaşındaki isim, bir Süper Lig ekibine kiralanabilir.
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Andre Ayew
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Swansea City'den kiralık olarak transfer ettiği Andre Ayew, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. İstıkrarsız performansıyla Fenerbahçe tribünlerinin tepkisini çeken ve sadece 5 gol atabilen 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
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Andre Ayew uzun yıllar Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giymişti...