Tayfur Havutçu'dan Arda'ya tepki: 'Doğru bulmuyorum...'

İşte Tayfur Havutçu'nun maç sonu açıklamaları;

"Ukrayna maçından sonra 7 değişiklikle Hırvatistan maçına çıktık. Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için bu maça tek değişiklik ile çıktık. Oyuncu tercihleri her zaman tartışılır. Bu her zaman böyledir. Saygı duyulmasını istiyoruz."

'ARDA'NIN ISLIKLANMASI DOĞRU DEĞİL'

"Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanıdır. Bundan önce de büyük katkıları olmuştur. Güzel bir tablo değildi. Takım kaptanı. Hırvatistan maçında oynadı. Sakatlığı vardı. Maç oynama fırsatı bulamadı bu sürede. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Islıklanması doğru değildi."

'ÜZGÜNÜZ...'

"Dünya Kupası'na katılma fırsatımız vardı. Bugünkü maçı mutlak kazanmak istiyorduk. İzlanda'yı iyi tanıyorduk. Oyun planlarını iyi biliyorduk. Duran topları iyi kullanıyorlar. Fizik güçleriiyle oynuyorlar. Maçtan önce de biliyorduk. Sahada uygulamalı olarak çalıştık. Maalesef engel olamadık. Basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendirmemedik. Serüvenimizi, son maçımızda güzel bir sonuçlar bitirmek istiyoruz."

'KONTROLÜ KAYBETTİK'

"Nuri'nin sakatlığı vardı, ondan dolayı değişti. Ozan'ı merkeze koyup ikinci topları kazanmayı hedefledik. Biraz kımıldar gibi olduk ama sonra kontrolü kaybettik."

'ARDA'NIN YAPTIĞINI DOĞRU BULMUYORUM'

Bir gazetecinin ''Oyundan çıkarken Arda Turan taraftarın tepkisine maruz kaldı. O da gülümseyerek karşılık verdi. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu ise Havutçu, ''Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanı. Daha önce de büyük katkıları oldu. Güzel tablo değildi, takım kaptanı sonuçta. Ben şahsen doğru bulmuyorum.'' diye cevapladı.