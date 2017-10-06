Milli Takım Eskişehir'de dağıldı! Dünya Kupası hayali sona erdi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında A Milli Takımımız evinde İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler bu sonuçla birlikte matematiksel olarak 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti.





MAÇIN GOL DAKİKALARI

32. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan gelişen İzlanda atağında ceza alanına giren Bödvarsson'un yerden ortasında Türkiye savunmasını geçen topla buluşan Gudmundsson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada konuk takım Bjarnason'un golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Bödvarsson'un pasında topla buluşan Bjarnason'un ceza sahası sol çarprazından attığı sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden ağlarla buluştu: 0-2.

49. dakikada konuk takım Arnason'un golüyle maçın skorunu belirledi: 0-3

MAÇTAN NOTLAR

ESKİŞEHİR YENİ STADYUMU'NDA 35 BİN BAYRAK

A Millilerimizin İzlanda karşısında oynayacağı kritik maç öncesi karşılaşmanın yapılacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu'nda koltuklara Türk Bayrağı bırakıldı.

ESKİŞEHİR'DEKİ İKİNCİ RESMİ KARŞILAŞMA

Eskişehir, İzlanda karşılaşmasıyla 5 Eylül'deki Hırvatistan müsabakasının ardından tarihinde ikinci kez resmi bir milli maça ev sahipliği yaptı. Kent, Hırvatistan maçıyla Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ilk kez bir resmi bir karşılaşmada konuk etmiş, ay-yıldızlılar karşılamayı 1-0 kazanmıştı.



Eskişehir ve çevre illerden gelen futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi. Yapımı geçen yıl sonunda tamamlanan Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakayı 35 bin seyirci tribünden takip etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından maça gidecek taraftar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

KARŞILAŞMAYI BAŞBAKAN YILDIRIM DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman da izledi.







ARDA TURAN'IN 100. MİLLİ MAÇI

Arda Turan, İzlanda mücadelesiyle A Milli Takım'da 100. maçını çıktı. Karşılaşma öncesi TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Arda'ya plaket verdi. Plaket töreni sırasında bazı taraftarlar, ıslıklı protestoda bulundu. Altı yıl aradan sonra milli takım kadrosunda yer alan Sabri Sarıoğlu maça yedek kulübesinde başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAM DESTEK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı futbolcularla birlikte Eskişehir Stadına geldi Milli Takımı desteklemek adına Özel uçakla Eskişehir'e gelen Beşiktaş kafilesinde Tolga, Talisca, Gökhan Gönül, Lens, Tolgay, Mustafa Pektemek, Necip ve Adriano yer alıyor.

LUCESCU'NUN 'İZLANDA' UYARISI...

DÜNYA Kupası yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Teknik Direktör Lucescu son uyarılarını yaptı.

Romen teknik adam, oyuncularında İzlanda takımında en çok Gylfi Sigurdsson'a dikkat etmelerini istedi.



Bu futbolcuya sahada özel markaj uygulamayı planlayan Lucescu, Sigurdsson'a boş alan bırakılmamasını istedi. Emre Belözoğlu ve özellikle savunma hattını bu konuda uyardı. Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı forması ile Dünya Kupası grup maçlarında 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.

BİLETLER 10 KATINA SATILDI

Türkiye A Milli Takımının İzlanda ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç günü biletler tükenirken, İstanbul'dan gelen hızlı tren ve otellerde full çekti. Maç biletleri karaborsaya düşerken 15 TL'den satışa çıkan kale arkası biletleri 10 katına 150 TL'ye satıldı.