Taraftarlar tepki göstermişti... Sinan kadroya alınmadı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Sinan Gümüş, kadroya alınmadı.
Sinan, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya'ya takımı desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar için sarf ettiği sözler sonrasında tepki çekmişti.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Gümüş'ün takımdan gönderilmesi için sosyal medyada binlerce tweet atmıştı.
Galatasaray sahaya şu 11'le çıktı: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.
Yedekleri ise şu şekilde: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Muğdat.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle