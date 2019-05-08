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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Tamer Tuna eski takımına karşı 

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Tamer Tuna eski takımına karşı 

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Göztepe hafta sonunda Demir Grup Sivasspor’u konuk etmeye hazırlanırken, Tamer Tuna teknik adamlık kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. 

Ligde kalma yolunda geride kalan son 2 maçını kazanarak umutlarını ilerleyen haftalara taşıyan Göztepe, hafta sonu oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Rakibini devirerek ligde kalma yolunda önemli bir virajı dönmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Tamer Tuna için bu karşılaşmanın ayrı bir önemi bulunuyor. Tuna, cumartesi günü eski takımına rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Göztepe’nin başında oldukça başarılı bir performans sergileyen ancak sezon sonunda yollar ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor’dan gelen teklifi kabul etmişti. Kariyerinin ikinci teknik adamlık macerasına Sivas’ta atılan Tuna, burada beklediğini bulamadı.

Göztepe, Erzurum ve Bursa düşmemek için direniyor
Göztepe, Erzurum ve Bursa düşmemek için direniyor

11 hafta görevde kaldı 
Tamer Tuna’nın ikinci teknik adamlık macerası beklediği gibi gitmedi. Başarılı teknik adam idaresinde 11 lig maçına çıkan Sivas temsilcisi bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılırken, yönetim ile Tuna arasında yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı. Sivasspor döneminin ardından 12 hafta boyunca dinlenen Tuna, 24. haftadan bu yana Göztepe’yi çalıştırıyor. Tamer Tuna, böylece teknik adamlık kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.

Geçen sezon devirdi
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın başında Sivas ekibi karşısında aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Geçen yıl Tuna’nın Göztepe’si rakibini deplasmanda Jahovic’in üç gol attığı maçta 3-2 yenerken, İzmir’de oynanan karşılaşmada ise Demba Ba’nın golüyle galip geldi. Ligin ilk devresinde Sivasspor’u çalıştıran Tuna, görev yaptığı sürece Göztepe’ye hiç rakip olmadı. 

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Tamer Tuna eski takımına karşı

 

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