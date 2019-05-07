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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Göztepe, Erzurum ve Bursa düşmemek için direniyor

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Göztepe, Erzurum ve Bursa düşmemek için direniyor

Akhisar bu hafta yenilirse resmen düşecek . Göztepe, Erzurum ve Bursa ise lige veda edecek diğer 2 ekip olmamak için kritik maçlara çıkacak.

Süper lig'de artık son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk mücadelesi nefesleri keserken ligden düşmemek için de takımlar büyük bir mücadele veriyor. Ligde son sırada bulunan Akhisar, Yeni Malatyaspor karşısında aldığı yenilgiyle kurtulma şansını artık mucizelere bıraktı. 25 puanı bulunan Akhisar bu hafta Fenerbahçe'ye mağlup olursa resmen TFF 1.Ligi'ne düşmüş olacak. 30 puanlı Bursaspor, 32 puanlı Erzurumspor ve 33 puanlı Göztepe düşecek diğer 2 ekip olmamak için direniyor.

GÖZTEPE'NİN AVANTAJI FİKSTÜR
Akhisar dışındaki diğer 3 takım arasında fikstür açısından en avantajlı ekip Göztepe. İzmir ekibi kalan 3 maçın 2'sini evinde oynarken sadece 1 deplasmana çıkacak. Erzurum ve Bursa'nın ise 2 deplasmanı var.

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

EN KRİTİK MAÇ BURSA - GÖZTEPE
Ligdeki en kritik karşılaşma 33. haftada Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bu maçın sonucu Erzurumspor'u da yakından ilgilendiriyor. Ligdeki bu maçlardan sonra düşecek ekipler kesinleşmiş olacak.

BURSASPOR'DA HEDEF 9 PUAN
Çok sıkıntılı bir durumda olan Bursaspor hedefi belirledi... Teknik direktör Mesut Bakkal, "Antalya, Göztepe ve Malatya maçları final gibi olacak. Hepsini kazanırsak ligde kalırız. Hedefe kilitlendik" dedi.

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy, kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Göztepe, Erzurum ve Bursa düşmemek için direniyor

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