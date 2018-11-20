Süper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!
GeriFutbol Süper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
20.11.2018 - 19:04, Son Güncelleme:

Süper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcunun askerlik görevlerini futbol sezonu dışında gerçekleştirmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Davut Ala'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildiği kaydedildi.

SÜPER LİG'DEN 77 FUTBOLCU
Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak.  Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi. Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle:

1. TFF 3. Lig: 361 futbolcu
2. TFF 2. Lig: 299
3. Spor Toto 1. Lig: 116
4. Spor Toto Süper Lig: 77

SÜPER LİG RAPORU

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu.
Bu 2 ekipten 7'şer futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Diğer kulüplerde ise sıralama şu şekilde:

Beşiktaş, Atiker Konyaspor (6), Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5), Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (4), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Bursaspor, Trabzonspor (3), Göztepe, MKE Ankaragücü (2).

Rakamlarla Türkiye liglerinde bedelli askerlik

TPFD'nin açıkladığı raporda profesyonel liglerde bedelli askerliğe ilişkin istatistikler şu şekilde:

Profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcu sayısı: 3 bin 162
Bedelli askerlikten yararlanacak futbolcu sayısı: 853
Hiçbir futbolcusu başvuruda bulunmayan takımlar: 2 (Gaziantepspor, Bucaspor)
En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü (16)
En yüksek sayıyla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup (150)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'den bedelli askerliğe 77 futbolcu!

Resmen açıklandı! Ryan Babel...

Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor şehrin en büyük markasıdır"