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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Taktik Tunç’tan, gol Sörloth’tan

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Taktik Tunç’tan, gol Sörloth’tan

Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı. Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç’in hayali, Turkcell’in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu.

Tunç sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor’un golcüsü Sörloth’u yönlendirdi, Sörloth takım arkadaşı Erce Kardeşler’in koruduğu kaleye gol attı.

Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi diğer yeni nesil teknolojiler birlikte kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç sanal gerçeklik gözlüğü ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan futbolcu, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler’e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

“Teknolojimizle hayatlara değer katıyoruz”

Engellilerin hayatını teknoloji sayesinde kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “5G teknolojisinin konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana dile getirdiğimiz gibi 5G, sadece ses ve veri taşıyan bir teknoloji değil, hayata değer katacak yenilikleri de beraberinde getiren bir dijitalleşme teknolojisidir. 5G sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi sayesinde hayatın birçok alanında şu anda hayalini bile kurmakta güçlük çekeceğimiz yenilikleri bize sağlayacak. Engellilerimizi de hayatın içine daha çok katabilmek için teknolojimizi onların hizmetine sunarak yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Turkcell’in Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli yazılım şirketi Nara işbirliğiyle hayata geçirdiği proje, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde kurulan 5G pilot şebekesi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya özel hazırlanan yerli ve milli yazılım sayesinde futbolcunun taktığı kameradaki görüntü Trabzon’daki statta kurulu 5G şebekesi üzerinden Turkcell Kartal Plaza’daki ana şebekeye, oradan da taraftarın taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne yine 5G hızında anında iletildi. Aynı zamanda taraftarın verdiği komutlar da futbolcunun koluna taktığı 5G destekli telefondan sesli olarak aktarıldı.

 

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