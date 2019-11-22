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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı!

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Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı!

MKE Ankaragücü'nün "taklacı golcüsü" Trabzonspor maçı için iddialı. Başkent ekibinin Jamaikalı forveti Dever Orgill, "Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Süper Lig'de yarın karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Gol sevinçlerini takla atarak yaşamasından dolayı "taklacı golcü" lakabı takılan 29 yaşındaki forvet, karşılaşma öncesi açıklamada bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını anlatan Orgill, "Takım olarak iyi bir oyun sergileyerek Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Ligdeki konumları nedeniyle puan kaybı yaşamak istemediklerini anlatan Orgill, "Bu haftayı takım olarak çok iyi geçirdik. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız. Taraftarımızın da desteğiyle galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Orgill, karşılaşmada gol atmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, zorlu maç öncesinde açıklamalar yapmıştı...

"Zaur Sadaev'e ulaşamıyoruz"Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. Biz taraftarlarımızın desteğiyle de Trabzonspor maçı ile bir çıkışa geçmek istiyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
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Taklacı golcü, Trabzonspor maçı için iddialı

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