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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Ndiaye inadı! Kıran kırana...

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Trabzonspor'un Ndiaye inadı! Kıran kırana...

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Badou Ndiaye konusunda Trabzonspor Yönetimi'nin görüşmeleri son sürat devam ediyor... Stoke City kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, başarılı ön libero da yarım sezon için 1.5 milyon Euro istiyor. Bordo-Mavililer ise toplamda 1.5 milyon Euro’ya bu işi bitirmeye çalışıyor.

Şampiyonluk yarışında çok daha iddialı duruma gelmek için devre arasında en az 2-3 tane nokta atışı transfer yapmayı planlayan Trabzonspor’da 1 numaralı hedef Badou Ndiaye.

Bir süredir oyuncu cephesiyle temasta olan Bordo-Mavili yönetim, kulübü Stoke City’nin de şartlarını sordu. İngiliz ekibi, yarım sezon kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro istedi. Ndiaye’nin Türkiye’de ciddi bir pazarının olduğunu bilen Stoke City, şimdilik tok satıcı rolünde.

Ndiaye ise 6 aylık maaş olarak 1.5 milyon Euro talep ediyor. Toplamda ortaya çıkan 2.5 milyon Euro’luk rakamı çok bulan Trabzonspor Yönetimi, bu işi 1.5 milyon Euro seviyelerine bitirmek amacında.

İşte diğer 3 mevki...

Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Ocak ayı gelmeden bu transfer için prensip anlaşmasına varmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, sonrasında sol bek, sağ kanata da takviye yapacak. Duruma göre bir de stoper alınması gündemde.

Trabzonsporun Ndiaye inadı Kıran kırana...

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