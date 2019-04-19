Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.
Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet Ekici'ye verilen 3 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak.
İşte yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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