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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Fatih Akyel'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a bombardıman

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Fatih Akyel'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a bombardıman

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fatih Akyel'den gündem yaratacak açıklamalar geldi...

Galatasaray’da tarihi başarılar elde eden, Fenerbahçe forması da giyen ve halen kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Akyel, TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Akyel, derbiyle ilgili olarak, “Galatasaray 10 kişi kalmış ve tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe’yi yenemedi. Futbolcular oradaki faule sığınmak yerine dönüp kendilerine baksınlar” dedi.

Fenerbahçe Alanyaya hazırlanıyor
Fenerbahçe Alanya'ya hazırlanıyor

Fatih Akyel’in çok konuşulacak açıklamaları şöyle:

FAULÜN ÜZERİNDEN 3 POZİSYON GEÇMİŞ!

“Galatasaray’da da Fenerbahçe’de de oynadım. Ben Galatasaray’dayken böyle psikolojik bir baskı yoktu. Çünkü Kadıköy’deki 2-1’lik son galibiyette de ben vardım. Kimse yanlış anlamasın bu biraz da beceriksizlik. Rakibin tarihinin en kötü durumunda, bir de 10 kişi kalmış ama halen golden önceki faule takılıyorsun. Üzerinden 3 pozisyon geçmiş, golü atanın yanında kimse yok! Galatasaray’ın yüzde yüz pozisyonunu da hatırlamıyorum. Futbolcular kendilerine bakmalılar.”

DIAGNE’Yİ 1 MİLYON EUROYA ZOR SATARLAR!

“Diagne’yi Galatasaray 12 milyon euroya değil, 1 milyon euroya bile zor satar. Geldiğinden beri katkısı olmadı, maç kazandırmadı. Verdiğiniz rakamlar 60-70 milyon lira ama elde var sıfıra sıfır. Galatasaray Avrupa’dan daha iyi bir oyuncu getirebilirdi.”

Fatih Akyelden Fenerbahçe ve Galatasaraya bombardıman

ERSUN YANAL YARIM ADIM GİDEBİLDİ!

“Fenerbahçe çok başarısız bir dönem geçiriyor. Ersun Yanal geldiğinden beri de çok bir şey değişmedi. Fenerbahçe 3 adım 5 adım ileri gitmedi. Yarım adım gidebildi. Giden hoca da kalsa Fenerbahçe yine bu olurdu.”

COMOLLI TÜRK FUTBOLUNU TANIMIYOR!

“Comolli, Fenerbahçe’nin büyük bir yanlışı. Hepimiz Ali Koç’u takdir ediyoruz, canla başla mücadele ediyor ama Comolli bir hata. Türk futbolunu tanımıyor. Avrupa futbolu gibi sanıyor. Transferleri de bana göre çok araştırdığını zannetmiyorum.”

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