Süper Lig'de yeni sezonu son şampiyon açıyor! Galatasaray'ın iddaa oranı...
2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, son şampiyon Galatasaray'la açılıyor! Denizlispor'un sahasında oynanacak maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun açılış maçında ligin yeni takımlarından Denizlispor, sahasında son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak.
- Galatasaray'da hastalığı devam eden Feghouli'nin yanı sıra, kadroda düşünülmeyen Mitroglou ve Ozornwafor, İstanbul'da bırakıldı.
- Denizlispor, transferin en hareketli takımlarından birisiydi. Sapunarı ve Rodallega gibi bu ligde tecrübe kazanmış isimleri kadroya kattılar!
- Hazırlık maçlarında da başarılı bir grafikleri vardı. Altay ve Eskişehirspor'u yendiler, Ümraniyesspor ile berabere kaldılar...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Denizlispor, geçen sezon alt ligde takımı şampiyon yapan Yücel İldiz’le devam ediyor.
Transferde Tolgahan Acar, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Hadi Sacko, Zeki Yavru, Rodallega gibi ligi bilen oyuncuları kadroya katarak akıllıca iş yaptılar.
Galatasaray sezona Süper Kupa moraliyle başladı. Finalde Akhisarspor’u yenerek kupayı müzelerine götürdüler. Fernando, Sevilla’ya giderken, kiralık sözleşmesi biten Ndiaye ile de yollar ayrıldı.
Seri, Babel, Jimmy Durmaz, Emre Mor gibi takviyeler hem takım kalitesini arttırdı hem de yedek kulübesini zenginleştirdi. Nzonzi kısa süre içerisinde takıma katılacak, uzun zamandır transferi için uğraşılan Falcao'da son aşamaya gelindi. Diagne ile yolların ayrılması bekleniyor.
Denizli’de tüm biletler tükendi. Yeşil beyazlı taraftarların maça yoğun bir ilgisi var. Denizlispor, yeni bir takım oluşturdu ve biraz zamana ihtiyaçları var. Galatasaray güçlü kadrosuyla deplasmanda da olsa üç puana yakın duruyor.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Galatasaray'ın son transferi Nzonzi'nin Stoke günlerinden... Liverpool'a harika bir gol!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle