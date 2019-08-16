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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 03:32, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yeni sezonu son şampiyon açıyor! Galatasaray'ın iddaa oranı...

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Süper Lig'de yeni sezonu son şampiyon açıyor! Galatasaray'ın iddaa oranı...

2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, son şampiyon Galatasaray'la açılıyor! Denizlispor'un sahasında oynanacak maç öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

DENİZLİSPOR - GALATASARAY

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun açılış maçında ligin yeni takımlarından Denizlispor, sahasında son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak.

- Galatasaray'da hastalığı devam eden Feghouli'nin yanı sıra, kadroda düşünülmeyen Mitroglou ve Ozornwafor, İstanbul'da bırakıldı.

- Denizlispor, transferin en hareketli takımlarından birisiydi. Sapunarı ve Rodallega gibi bu ligde tecrübe kazanmış isimleri kadroya kattılar!

- Hazırlık maçlarında da başarılı bir grafikleri vardı. Altay ve Eskişehirspor'u yendiler, Ümraniyesspor ile berabere kaldılar...

Süper Ligde yeni sezonu son şampiyon açıyor Galatasarayın iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Denizlispor, geçen sezon alt ligde takımı şampiyon yapan Yücel İldiz’le devam ediyor.

Transferde Tolgahan Acar, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Hadi Sacko, Zeki Yavru, Rodallega gibi ligi bilen oyuncuları kadroya katarak akıllıca iş yaptılar.

Galatasaray sezona Süper Kupa moraliyle başladı. Finalde Akhisarspor’u yenerek kupayı müzelerine götürdüler. Fernando, Sevilla’ya giderken, kiralık sözleşmesi biten Ndiaye ile de yollar ayrıldı.

Seri, Babel, Jimmy Durmaz, Emre Mor gibi takviyeler hem takım kalitesini arttırdı hem de yedek kulübesini zenginleştirdi. Nzonzi kısa süre içerisinde takıma katılacak, uzun zamandır transferi için uğraşılan Falcao'da son aşamaya gelindi. Diagne ile yolların ayrılması bekleniyor.

Denizli’de tüm biletler tükendi. Yeşil beyazlı taraftarların maça yoğun bir ilgisi var. Denizlispor, yeni bir takım oluşturdu ve biraz zamana ihtiyaçları var. Galatasaray güçlü kadrosuyla deplasmanda da olsa üç puana yakın duruyor.

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Galatasaray'ın son transferi Nzonzi'nin Stoke günlerinden... Liverpool'a harika bir gol!

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