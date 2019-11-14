Süper Lig'de Tayfun Korkut bombası! Antalyaspor'a...
Bülent Korkmaz’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’da liste kabarık. Kırmızı beyazlıların Tudor ile görüşme yaptığı ifade edilirken Tayfun Korkut ismi de ortaya atıldı.
Bülent Korkmaz’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’da liste kabarık.
Kırmızı-Beyazlılar’ın ilk görüşmeyi İgor Tudor’la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut’la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek. (Fanatik)
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