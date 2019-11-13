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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.11.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

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Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

Süper Lig'de Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımla 45 haftada 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Ligde 1,24'lük puan ortalaması elde eden Korkmaz'ın teknik direktörlüğündeki Antalyaspor, bu sezon geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle hanesine 11 puan yazdırdı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan ve 1,5 sezona yakın takımın başında kalan teknik direktör Bülent Korkmaz, 45 haftada 1,24'lük puan ortalaması yakaladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün 14. sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunun sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra 13 Haziran 2018'de Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında bugüne kadar 45 Süper Lig maçına çıktı.

Korkmaz, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 21 yenilgi yaşadı, 1,24'lük puan ortalamasını elde etti.

Tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığı Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 11 hafta sonunda 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı, topladığı 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Korkmaz'ın yönetiminde bu sezon 11 haftada kalesinde 20 gol görüp rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, ilk hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek, sezona üç puanla iyi başlangıç yaptı.

Süper Ligde yaprak dökümü
Süper Lig'de "yaprak dökümü"

Ligde geçen sezondan farklı Antalyaspor

Antalyaspor, ikinci haftada Yukatel Denizlispor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Üçüncü hafta Konya deplasmanından 2-2'lik skorla dönen kırmızı-beyazlılar, dördüncü hafta konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

Beşinci hafta Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 6. hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u iç sahada 3-0 mağlup ederek, bu sezon evinde ilk galibiyetini kazandı.

Antalyaspor, ligdeki çıkışını bir sonraki hafta Fenerbahçe'yi dış sahada 1-0 yenerek sürdürdü.

En farklı yenilgi 6-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyeti

Sekizinci hafta konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında kabusu yaşayan kırmızı-beyazlılar, sahadan 6-0 farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Dokuzuncu hafta Demir Grup Sivaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Antalyaspor, onuncu hafta konuk ettiği Beşiktaş'a da 2-1 yenildi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak, 11. haftayı puansız kapattı.

51 yaşındaki Korkmaz'ın teknik direktörlüğünde Antalyaspor, 2018-2019 sezonunu 13 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada tamamladı.

Antalyaspor, geçen sezon 11. hafta geride kaldığında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puanla ligde üçüncü sırada yer aldı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor son olarak 10 kişi kalan Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilmişti...

"Bazen futbolda top istemedikçe girmiyor"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyunda gol dışında istedikleri her şeyi yaptıklarını kaydetti.
daha fazla video için

Bülent Korkmazın Antalyaspor karnesi

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