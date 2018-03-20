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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.03.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Süper Lig'de seyirci ortalaması açıklandı! Lider Galatasaray

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Süper Lig'de seyirci ortalaması açıklandı! Lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de nefesleri kesen İlhan Cavcav sezonunda yaşanan şampiyonluk ve kümede kalma yarışı tribünlere de yansıdı! Zirve yarışında Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele verirken kümede kalma yarışı da çetin geçiyor! Ligde yaşanan bu mücadele seyirci ortalamasını da yukarı çekti! En yüksek taraftar sayısı ise Galatasaray'da!

Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre müsabakalar 25 hafta boyunca toplam 2 milyon 909 bin 503 seyirci tarafından izlenirken, maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla oranla seyirci ortalaması 4 bin arttı. En çok taraftara oynayan kulüp ise 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Galatasaray’ı 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş takip ederken, 3. sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi.

BEŞİKTAŞ'A DESİBEL GÖNDERMESİ

Galatasaray, resmi sitesinden yayınladığı mesajda, 18 Mart 2011’de Türk Telekom’daki ilk derbide Fenerbahçe maçında taraftarının “tek ve gerçek rekoru” kırdığını belirtip teşekkür etti.

O gün 131.76 desibel ile rekor kırıldığı belirtilirken “Guinness’in bugüne kadar ‘Türkiye’de halen kırılamayan tek resmi desibel rekoru’ için büyük Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleriyle Beşiktaş’a gönderme yapıldı. Beşiktaş’ın, Liverpool maçında 132 desibeli aştığı belirtilmiş, ancak Guinness temsilcisi olmadığı için rekor tescil edilmemişti. (Habertürk)

 

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