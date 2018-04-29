Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kalan maçlar
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Matemetiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları şöyle:
Galatasaray
Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir:
Sivasspor (E)
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa (E)
Fenerbahçe
Bursaspor (E)
Karabükspor (D)
Konyaspor (E)
Beşiktaş:
Kayserispor (E)
Osmanlıspor (D)
Sivasspor (E)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|31
|38
|66
|2Önceki3
|Başakşehir
|31
|25
|65
|3Önceki4
|Fenerbahçe
|31
|33
|63
|4Önceki2
|Beşiktaş
|31
|32
|62
|5Önceki5
|Trabzonspor
|31
|10
|49
|6Önceki6
|Göztepe
|31
|0
|47
|7Önceki7
|Sivasspor
|31
|-4
|47
|8Önceki8
|Kayserispor
|31
|-7
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|31
|-5
|40
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|31
|-6
|39
|11Önceki11
|Bursaspor
|30
|-2
|36
|12Önceki12
|Akhisar Bld. Spor
|31
|-10
|36
|13Önceki15
|Alanyaspor
|31
|-5
|35
|14Önceki13
|Antalyaspor
|31
|-17
|35
|15Önceki14
|Konyaspor
|30
|-3
|32
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|31
|-9
|32
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|31
|-15
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|31
|-55
|12
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