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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Süper Lig'de ondan mutlusu yok: Zafer Görgen

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Süper Lig'de ondan mutlusu yok: Zafer Görgen

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'da Tarık Çetin'in kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen ve takımının Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta kurtarışları ile katkı sağlayan 19 yaşındaki kaleci Zafer Görgen, taraftara teşekkür etti.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da 54. dakikada kaleye geçtikten sonra kurtarışları ile takımının üç puanına katkı sağlayan genç kaleci Zafer Görgen, terinin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Çaykur Rizespor'da A Milli Takım'a seçilen kaleci Gökhan Akkan 11. haftada sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Yeşil-mavili ekibin kalesini koruyan ikinci kaleci Tarık Çetin de 54. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görünce kaleye 19 yaşındaki Zafer Görgen geçti. Zafer, sahada kaldığı süre içerisinde 7 isabetli şut kurtararak takımının 3 puan almasında önemli katkı sağladı.

Zafer Görgen, kendisine gösterilen ilgiye yaptığı yazılı açıklama ile teşekkür etti.

Kendisi için rüya gibi maçın anlamını ve hissini anlatmasının mümkün olmadığını vurgulayan Zafer Görgen, "Bu kulübe geldiğim andan itibaren formamdan ve alnımdan akacak terin son damlasına kadar hakkını vereceğimi söyledim. Hırsımdan ve irademden asla ödün vermeyip, çalışmalarımı her geçen gün daha fazla üstüne katarak sürdüreceğim. Bugün bana bu imkanı veren öncelikle başkanıma, yönetime ve bana bu gururu yaşatan hocama ne kadar teşekkür etsem az. Maça girdiğim andan itibaren takımım için sahada elimden gelenin hep fazlasını vermeyi düşündüm ve amacımdan asla şaşmadan bu zamana kadar çalıştığım günleri gösterebildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

Zafer Görgen, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Hedefim ve amacım çok daha fazla çalışmak, kendimi geliştirmek. Daha fazla mücadele verip bunu ilerleyen zamanlarda tekrar sahaya yansıtacağımı belirtmek isterim. Bu konuda beni yalnız bırakmayan, bizden önce takımına her türlü destek olan, çok değerli taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bana verdikleri büyük desteği hayatım boyunca unutmayacağım. Bugüne kadar buralara gelmemde emeği olan herkese minnettarım. Bu galibiyet hepimizin."

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Süper Ligde ondan mutlusu yok: Zafer Görgen

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