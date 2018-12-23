Süper Lig'de Karadeniz Derbisi! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında, uzatma anlarında 1 puana razı olan Trabzonspor, Karadeniz Derbisi'nde, ligin son sırasındaki Rizespor'u ağırlıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- İlk 16 maçın 15'inde kesintisiz olarak forma giyen sağ bek Joao Pereira cezalı.
- Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı olma durumları değişmedi. Jose Sosa ve Zargo Toure ise sakat.
- Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçta sadece 1 kere kaybettiler, 4'üncü sıraya kadar tırmandılar. (5 galibiyet - 4 beraberlik)
- Orta sahadan Musa Çağıran, savunmadan ise Armand Traore ile Koray Altınay sakat.
- Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri 7'nci haftadan beri 3 puanı bir arada göremediler. (9 maç - 6 beraberlik - 3 mağlubiyet)
- BB Erzurumspor ile birlikte, deplasmanda kazanamayan iki takımdan biri olan Çaykur Rizespor, Trabzon deplasmanında oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle