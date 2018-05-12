Süper Lig'de günün maçına 4,00 oran!
Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesi sonrası tüm gözler Galatasaray'a çevrildi. Evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Cimbom, hata yapmak istemiyor. Spor yazarımız Uğur Meleke, sizin için günün maçını değerlendirdi...
- Sofiane Feghouli cezalı, Mariano ve Serdar Aziz maç saati netleşecek.
- Feghouli'nin yerine Sinan Gümüş'ün forma giymesi bekleniyor.
- Ligdeki son 4 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 maçtan 4 puan çıkarttığı takdirde şampiyon olacak.
Yeni Malatyaspor
- Ligdeki son 5 maçını kazanamayan, 3'ünde sahadan 1 puanla ayrılan Yeni Malatyaspor'da önemli bir eksik yok.
- Hafta arası Eren Tozlu ve Rahman, Galatasaray maçında iddialı olduklarını açıklamıştı.
- Sezonun ilk maçını da 2-1 kazanan Yeni Malatyaspor, bakalım bir sürpriz daha yapabilecek mi?
Spor yazarımız Uğur Meleke; "Galatasaray hedef için yalnızca 4 puana ihtiyaç duyuyor ve Malatya’yı yenip İzmir’e rahat gitmek istiyorlar. Tek golle ya da tek farklı da olsa, istediğini alacak ritimde." diyerek "HX" önerdi.
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