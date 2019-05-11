Süper Lig'de düşme hattı kızıştı! 32. hafta puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de son viraja girildi, şampiyonluk yarışıyla birlikte düşme hattı iyice kızıştı. Göztepe, Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisar bu korkuyu en fazla hisseden takımlar olarak göze çarpıyor. Gelecek hafta oynanacak kritik maç ise her şeyi şekillendirecek.
Spor Toto Süper Lig’de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışıyle birlikte kümede kalma mücadelesi kızıştı.
32. haftanın açılış maçında Bursaspor, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek alt tarafta işleri karıştırdı. Bursaspor bu sonuçla 33 puana yükseldi. Aynı puana sahip 1 maçı eksik Göztepe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma alt sıralar için çok büyük önem taşıyor.
Öyle ki gelecek hafta Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ise bu hafta Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisar ise Fenerbahçe’yi yenemezse Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.
Süper Lig'de 32. hafta
Antalyaspor 0 - 1 Bursaspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Fenerbahçe - Akhisarspor
Göztepe - Sivasspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Konyaspor - Trabzonspor
Başakşehir - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor
Beşiktaş - Alanyaspor
Süper Lig 32. hafta puan durumu
1- Galatasaray 63 (1 maçı eksik)
2- Başakşehir 63 (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş 59 (1 maçı eksik)
4- Trabzonspor 56 (1 maçı eksik)
5- Yeni Malatyaspor 44 (1 maçı eksik)
6- Alanyaspor 42 (1 maçı eksik)
7- Antalyaspor 42
8- Konyaspor 41 (1 maçı eksik)
9- Çaykur Rizespor 40 (1 maçı eksik)
10- Kasımpaşa 38 (1 maçı eksik)
11- Sivasspor 37 (1 maçı eksik)
12- Fenerbahçe 37 (1 maçı eksik)
13- Kayserispor 37 (1 maçı eksik)
14- Ankaragücü 37 (1 maçı eksik)
15- Göztepe 33 (1 maçı eksik)
16- Bursaspor 33
17- Erzurumspor 32 (1 maçı eksik)
18- Akhisarspor 24 (1 maçı eksik)
Süper Lig 33. hafta programı
Kasımpaşa - Konyaspor
Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Beşiktaş
Akhisarspor - Kayserispor
Bursaspor - Göztepe
Alanyaspor - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Başakşehir
Ankaragücü - Sivasspor
Erzurumspor - Fenerbahçe
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