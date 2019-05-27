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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 34. hafta puan durumu! İşte Avrupa'ya gidecek Türk takımları

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Süper Lig'de 34. hafta puan durumu! İşte Avrupa'ya gidecek Türk takımları

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu oynanan 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Avrupa vizesi alan takımlar ve küme düşen takımlar belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray, sezonu 69 puanla tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 67 puanla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in önünde bitirerek üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti.

 Sezonu 16. sırada tamamlayan Bursaspor, 17. bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 18. Akhisarspor, lige veda etti.

 Avrupa kupalarına gidecekler

 Türkiye'yi gelecek sezon 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek.

 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. İkinci Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruplara kalmak için yarışacak.

 Ligi 3. sırata bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak. Trabzonspor ise "Kupa 2"de eleme maçları oynayacak.

Şampiyon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla lig 5'incisi Evkur Yeni Malatyaspor da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sarı-siyahlılar, gruplara katılabilmek için eleme maçları yapacak.

 Son haftanın skorları

 Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan skorlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 4-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 2-3

Atiker Konyaspor-Akhisarspor: 0-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Süper Ligde 34. hafta puan durumu İşte Avrupaya gidecek Türk takımları





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