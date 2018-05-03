Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçlarının programı ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU
5 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) ÖZGÜR YANKAYA
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları) CÜNEYT ÇAKIR
6 MAYIS PAZAR:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker) FIRAT AYDINUS
16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park) BARIŞ ŞİMŞEK
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) HALİS ÖZKAHYA
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar) ALİ PALABIYIK
7 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) HÜSEYİN GÖÇEK
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