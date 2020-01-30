Süper Lig'de 20. hafta başlıyor! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)



1 Şubat Cumartesi:



14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)



2 Şubat Pazar:



13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)



3 Şubat Pazartesi:



20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)



