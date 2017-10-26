Süper Lig, Avrupa'ya fark attı!

Bu alanda Türkiye'ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.
Şu ana kadar İngiltere'de 3, Almanya ve İtalya'da ikişer, Fransa'da ise bir teknik adam değişti.
SÜPER LİG'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Son olarak Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi.
Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.
Ligde 9 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:
Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay Mehmet Özdilek
Trabzonspor Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Kardemir Karabükspor Erkan Sözeri Anthony Popovic
Antalyaspor Rıza Çalımbay Leonardo
Osmanlıspor Bülent Uygun İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam Erol Bulut
Gençlerbirliği Ümit Özat Mesut Bakkal
İSPANYA'DA 4 DEĞİŞİKLİK
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişikliğine başvurdu.
Villarreal'de Fran Escriba, Las Palmas'ta Manolo Marquez, Alaves'te Luis Zubeldia ve Deportivo'da Pepe Mel, görevlerinden ayrıldı.
- İngiltere'de 3 değişim
İngiltere Premier Lig'in 9 haftası sonunda 3 teknik adam değişikliği yaşandı.
Crystal Palace'ta Frank de Boer, Leicester City'de Craig Shakespeare ve Everton'da Ronald Koeman, görevlerine son verilen teknik adamlar oldu.
ALMANYA VE İTALYA'DA İKİŞER TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti.
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Carlo Ancelotti, Wolfsburg'da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari'de Massimo Rastelli, Benevento'da ise Marco Baroni'nin görevine son verildi.
FRANSA'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke olarak göze çarptı.
Ligue 1'de geride kalan 10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe Hinschberger'i görevden aldı.
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ
Avrupa futbolunun 5 büyük liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde:
La Liga
Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
Alaves Luis Zubeldia Giovanni De Biasi
Villarreal Fran Escriba Javier Calleja
Las Palmas Manolo Marquez Fran Escriba
Deportivo Pepe Mel Cristobal Parralo
Premier Lig
Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
Crystal Palace Frank de Boer Roy Hodgson
Leicester City Craig Shakespeare Claude Puel
Everton Ronald Koeman -
Bundesliga
Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
Wolfsburg Andries Jonker Martin Schmidt
Bayern Münih Carlo Ancelotti Jupp Heynckes
Serie A
Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör
Cagliari Massimo Rastelli Diego Lopez
Benevento Marco Baroni Roberto De Zerbi