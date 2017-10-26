Süper Lig, Avrupa'ya fark attı!

Bu alanda Türkiye'ye en yakın ülke, 4 teknik adam değiştiren İspanya oldu.

Şu ana kadar İngiltere'de 3, Almanya ve İtalya'da ikişer, Fransa'da ise bir teknik adam değişti.

SÜPER LİG'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son olarak Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 9 haftada değişen teknik direktör sayısı 7'ye yükseldi.

Bu haftaya kadar Atiker Konyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor teknik direktör değişikliğine gitti.



Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görev yapan isim Abdullah Avcı oldu. Medipol Başakşehir ile 2014-2015 sezonu öncesi 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.



Ligde 9 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:



Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör

Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay Mehmet Özdilek

Trabzonspor Ersun Yanal Rıza Çalımbay

Kardemir Karabükspor Erkan Sözeri Anthony Popovic

Antalyaspor Rıza Çalımbay Leonardo

Osmanlıspor Bülent Uygun İrfan Buz

Evkur Yeni Malatyaspor Ertuğrul Sağlam Erol Bulut

Gençlerbirliği Ümit Özat Mesut Bakkal

İSPANYA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 hafta içinde 4 takım teknik direktör değişikliğine başvurdu.

Villarreal'de Fran Escriba, Las Palmas'ta Manolo Marquez, Alaves'te Luis Zubeldia ve Deportivo'da Pepe Mel, görevlerinden ayrıldı.

- İngiltere'de 3 değişim

İngiltere Premier Lig'in 9 haftası sonunda 3 teknik adam değişikliği yaşandı.

Crystal Palace'ta Frank de Boer, Leicester City'de Craig Shakespeare ve Everton'da Ronald Koeman, görevlerine son verilen teknik adamlar oldu.

ALMANYA VE İTALYA'DA İKİŞER TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftası sonunda ikişer takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Carlo Ancelotti, Wolfsburg'da Andries Jonker, Serie A temsilcilerinden Cagliari'de Massimo Rastelli, Benevento'da ise Marco Baroni'nin görevine son verildi.

FRANSA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), en az teknik direktör değişikliğine başvurulan ülke olarak göze çarptı.

Ligue 1'de geride kalan 10 haftada son sırada bulunan Metz, Philippe Hinschberger'i görevden aldı.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİ

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde:

La Liga

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör

Alaves Luis Zubeldia Giovanni De Biasi

Villarreal Fran Escriba Javier Calleja

Las Palmas Manolo Marquez Fran Escriba

Deportivo Pepe Mel Cristobal Parralo

Premier Lig

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör

Crystal Palace Frank de Boer Roy Hodgson

Leicester City Craig Shakespeare Claude Puel

Everton Ronald Koeman -

Bundesliga

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör

Wolfsburg Andries Jonker Martin Schmidt

Bayern Münih Carlo Ancelotti Jupp Heynckes

Serie A

Takım Ayrılan teknik direktör Yeni teknik direktör

Cagliari Massimo Rastelli Diego Lopez

Benevento Marco Baroni Roberto De Zerbi