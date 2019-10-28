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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.10.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Süper Lig 9. hafta puan durumu! Zirve alev alev

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Süper Lig 9. hafta puan durumu! Zirve alev alev

Süper Lig'in 9. haftası Başakşehir - Trabzonspor mücadelesiyle son buldu. Alexander Sörloth'un son dakika golüyle Başakşehir'de puanlar paylaşıldı. Bu maçla birlikte ligde dokuzuncu hafta da son buldu. Puan tablosunda zirve yarışı kızıştı.

Süper Lig'de kritik maçların olduğu haftada sona gelinirken, haftanın en dikkat çekici maçı Galatasaray ve Beşiktaş arasında oldu. Derbide siyah-beyazlılar 1-0 zafer elde ederken, alt sıralardan kurtularak Galatasaray'ın bir gerisinde 12 puanla onuncu haftayı beklemeye başladı.

Lider Alanyaspor, Gaziantep'te 1-1 beraberlik almasına karşın liderlik koltuğunu muhafaza etti. Fenerbahçe ise 5-1'lik müthiş Konyaspor galibiyetiyle 17 puana yükseldi ve liderin en yakın takipçisi oldu.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Aytemiz Alanyaspor9818
2Önceki3 Fenerbahçe9917
3Önceki5 Yeni Malatyaspor91216
4Önceki2 Trabzonspor9716
5Önceki7 Sivasspor9515
6Önceki4 Başakşehir9415
7Önceki6 Galatasaray9013
8Önceki12 Beşiktaş9-112
9Önceki8 Konyaspor9-212
10Önceki9 Gaziantep9-412
11Önceki15 Kasımpaşa9-111
12Önceki14 Yukatel Denizlispor9-111
13Önceki16 Çaykur Rizespor9-611
14Önceki10 Antalyaspor9-711
15Önceki11 Göztepe9-39
16Önceki13 Ankaragücü9-79
17Önceki17 Gençlerbirliği9-26
18Önceki18 Kayserispor9-11 4
Puan durumu

 Haftanın sonuçları

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

Süper Lig'de 10. haftanın programı şu şekilde:

 Galatasaray - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor- Başakşehir
Trabzonspor - Göztepe
Antalyaspor - Beşiktaş
Yukatel Denizlispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Gazisehir Gaziantep

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