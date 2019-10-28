Süper Lig 9. hafta puan durumu! Zirve alev alev
Süper Lig'in 9. haftası Başakşehir - Trabzonspor mücadelesiyle son buldu. Alexander Sörloth'un son dakika golüyle Başakşehir'de puanlar paylaşıldı. Bu maçla birlikte ligde dokuzuncu hafta da son buldu. Puan tablosunda zirve yarışı kızıştı.
Süper Lig'de kritik maçların olduğu haftada sona gelinirken, haftanın en dikkat çekici maçı Galatasaray ve Beşiktaş arasında oldu. Derbide siyah-beyazlılar 1-0 zafer elde ederken, alt sıralardan kurtularak Galatasaray'ın bir gerisinde 12 puanla onuncu haftayı beklemeye başladı.
Lider Alanyaspor, Gaziantep'te 1-1 beraberlik almasına karşın liderlik koltuğunu muhafaza etti. Fenerbahçe ise 5-1'lik müthiş Konyaspor galibiyetiyle 17 puana yükseldi ve liderin en yakın takipçisi oldu.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Aytemiz Alanyaspor
|9
|8
|18
|2Önceki3
|Fenerbahçe
|9
|9
|17
|3Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|9
|12
|16
|4Önceki2
|Trabzonspor
|9
|7
|16
|5Önceki7
|Sivasspor
|9
|5
|15
|6Önceki4
|Başakşehir
|9
|4
|15
|7Önceki6
|Galatasaray
|9
|0
|13
|8Önceki12
|Beşiktaş
|9
|-1
|12
|9Önceki8
|Konyaspor
|9
|-2
|12
|10Önceki9
|Gaziantep
|9
|-4
|12
|11Önceki15
|Kasımpaşa
|9
|-1
|11
|12Önceki14
|Yukatel Denizlispor
|9
|-1
|11
|13Önceki16
|Çaykur Rizespor
|9
|-6
|11
|14Önceki10
|Antalyaspor
|9
|-7
|11
|15Önceki11
|Göztepe
|9
|-3
|9
|16Önceki13
|Ankaragücü
|9
|-7
|9
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|9
|-2
|6
|18Önceki18
|Kayserispor
|9
|-11
|4
Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Süper Lig'de 10. haftanın programı şu şekilde:
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor- Başakşehir
Trabzonspor - Göztepe
Antalyaspor - Beşiktaş
Yukatel Denizlispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Ankaragücü - Gazisehir Gaziantep
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