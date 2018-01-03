Süper Lig 18. ve 19. hafta maç başlama saatlerinde değişiklik

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapılldı. Buna göre değişiklik sonrası program şöyle;
18. HAFTA
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
13.30 Atiker konyaspor - Trabzonspor
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray
19. HAFTA
26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16.00 Göztepe - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor
28 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor