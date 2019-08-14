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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.08.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Sumudica'dan Fenerbahçe uyarısı! "Kaybedeceğimizi kafasına sokmuş..."

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Sumudica'dan Fenerbahçe uyarısı! "Kaybedeceğimizi kafasına sokmuş..."

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." dedi.

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve takıma kaliteli oyuncuların katıldığını söyledi.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe karşısında zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Sumudica, "Kimse zannetmesin biz oraya defans yapmaya gideceğiz. Biz oraya puanlar almak için çıkacağız. Bu, bizim takımımızın kalitesini gösteriyor. Şu anki kadromuz, birlikte henüz hazırlık maçı yapamadı. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Tek sıkıntımız şimdilik bu." diye konuştu.

Takımının geliştiğini kaydeden Sumudica, "Milli maç arasına girdikten sonra daha fazla gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Milli maça kadar çıkacağımız 3 maçtan maksimum puan almaya çalışacağız ve milli maçın ardından bu takımın geliştiğini herkes görecek. Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Yollarının ayrıldığı oyuncuların asla takıma dönmeyeceğinin altını çizen Sumudica, şunları kaydetti:
"Neden şu oyuncu gitti ve kaldı diye spekülasyonlar başladı. Bu spekülasyonları yaratan kişilere sormak istediğim bir şey var, bu gönderdiğimiz 7-8 oyuncudan hangisi Süper Lig'de takım bulabilmiş ve Süper Lig kalitesinde oyuncular? Biri bile Süper Lig'de takım bulamadı. İki yabancı oyuncu daha bu hafta aramıza katılacak. Ben bu takımın kalitesini gördüm ve kalan oyuncularım bu ligde oynayabilecek kaliteye sahip. Yönetim, 2 de yerli oyuncu getirmek için çabalıyor. Yönetimimiz, kendilerinden feda ettiler, çok çalıştılar ve bu kaliteli oyuncuları buraya getirdiler. Aramıza 15'ten fazla oyuncu geldi. Benim için de yönetim için de oyuncular için de kolay değil. Biz mücadele edeceğiz ve her şeyimizi vereceğiz sahada. Terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım oluşturuyorum. Bunun sözünü verebilirim. Çünkü ben böyle biriyim. Zaten bu şekilde mücadele etmeyen adam beni takımımda oynayamaz."

Fenerbahçe'nin iyi ve kaliteli oyunculara sahip olduğuna işaret eden Sumudica, "Eğer oyuncularım arasında oraya çıkıp kaybedeceğimizi kafasına sokmuş futbolcularımız varsa ben onları burada bırakacağım." ifadesini kullandı.

Tosca: "Takımımız yeni ama adaptasyon sürecini çabuk atlatacağız"

Gazişehir Gaziantep'in Yunanistan'ın PAOK ekibinden transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alin Tosca, takıma adaptasyon sürecini atlattığını kaydetti.

Fenerbahçe maçında sahada en iyi performansı sergileyeceklerini aktaran Tosca, "Takım olarak iyi imkanlara sahibiz. Takımımız yeni ama adaptasyon sürecini çabuk atlatacağız. Çünkü hocamız bizi bir aile ortamına soktu. Diğer takım arkadaşlarımız ile çabuk kaynaştık. Taraftarlarımızın desteği ve şans yanımızda olduğu sürece kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe büyük takım ama futbolda her şey mümkün. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

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