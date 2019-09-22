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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.09.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu

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Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının Beşiktaş karşılaşmasından zor geçtiğini söyledi.

Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rizespor’un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için Beşiktaş maçından daha zor olduğunu dile getirdi.

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiç bir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu

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