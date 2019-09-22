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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.09.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

İsmail Kartal: Maçı çevirebilirdik

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Süper Lig’de 5’inci hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep’e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İsmail Kartal, maç boyunca üstün oynadıklarını belirterek, “Bir gol daha bulsak maçı çevirebilirdik” dedi.   

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklenmedik bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Hafta içinde oyuncularımızı uyardık. Maça da kontrollü başlayan taraf bizdik. Çalıştığımız halde rakip kontralarla iki gol buldu. Yaptığımız hamlelerle üstünlüğü ele geçirdik. Maç boyunca üstün olan taraftık. Rakip skoru koruma adına çalıştı. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir gol daha atsak maçı çevirebilirdik” dedi.

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE OYUNCU TRANSFER ETTİK"

Oyundan çıkan forvet oyuncusu Scepovic’e taraftar tarafından yapılan tepkinin sorulması üzerine Kartal, “Vedat Muriç gibi bir oyuncu alamazsın. Gücümüz yettiği kadar oyuncular transfer ettik. Bugün o oynadı yarın başkası oynar. Bugün ilk maçıydı ama iyi olacak. Oyuncularımıza destek vereceğiz. Kendi evimizde puanlar kaybettik, belki gidip dışardan puanlar alacağız” diye konuştu.

"HAYAL KURARSANIZ, BAŞARILI OLAMAZSINIZ"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica da çok iyi bir takımla oynadıklarını kaydederek, “Rakibimiz zor bir ekip. Zor gol yiyen iyi bir takım. Tribünler sahaya çok yakın. Ev sahibi, taraftarı da arkasına alarak oynadı. Beşiktaş maçından daha da zordu. Bilmiyorum burada kaç takım kazanabilir. Biz zorda olsa kazandık. Bu ligde hayal kurarsanız başarılı olamazsınız. İki deplasmandan 6 puan aldık. Göztepe ile içerde birde kupa maçımız var. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak. Benim için Göztepe maçı final gibi. Sürekli yolculuk halinde olduğumuz için oyuncularımız yoruldu. Eğer üç maçı peş peşe kazanırsak 13 puana çıkacağız. Buda bizim için çok iyi bir netice olur” dedi.

Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu

İsmail Kartal: Maçı çevirebilirdik

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