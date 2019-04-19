Suat Kaya: "Zorluklara göğüs gereceğiz"
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçen Menemen Belediyespor'da yönetim ve belediye arasında çıkan gerginlik nedeniyle moraller bozulurken, teknik direktör Suat Kaya mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.
Sadece kalan 3 maça odaklanacaklarını ifade eden Kaya, "Bütün sezon boyunca 1'inci Lig'e yükselmek için emek verdik. Şimdi yaptığımız işlerin karşılığını almak istiyoruz. Sadece futbola motive olacağız. Önce Bandırmaspor'la deplasmanda oynayacağımız maçı kazanmalıyız. Ardından şampiyonluk için tüm varlığımızı ortaya koyacağız. Tüm zorluklara göğüs gereceğiz. İlçemize ve İzmir'e kupa getirmek amacındayız" diye konuştu.
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