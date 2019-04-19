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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.04.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Düşme hattında kritik karşılaşma! Göztepe'de 8 eksik...

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Düşme hattında kritik karşılaşma! Göztepe'de 8 eksik...

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya düşme hattında giren Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ligde 28. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamlayan Göztepe ile sarı-kırmızılı ekibin 2 puan gerisinde 17. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma umutlarını son haftalara bıraktı.

Kalan haftalarda alacakları sonuçların yanı sıra düşme hattının üzerindeki ekiplerin elde edeceği neticelere göre durumları belli olacak iki takım, yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda birbirlerine rakip olacak.

Müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Göztepede savunma çöktü Tamer Tuna düşünceli...
Göztepe'de savunma çöktü! Tamer Tuna düşünceli...

- Göztepe'de eksik çok

Son 3 maçını aynı skorla 1-0 kaybeden ve 7 haftadır galip gelemeyen Göztepe, aynı zamanda son 4 müsabakada gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son galibiyetini 21. haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde etti.

Cezalı Titi'nin forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre, Kerem Atakan Kesgin, Nabil Ghilas ve Lamine Gassama'nın sakatlıkları bulunuyor.

Göztepeli 3 taraftarın, Akhisarspor maçının ardından tehdit ve hakaretine maruz kaldıkları ve darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundukları Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı.

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Düşme hattında kritik karşılaşma Göztepede 8 eksik...

 

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