Stoper için kiralama formülü
Savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, alternatifli bir liste üzerinde duruyor.
Laziolu Wallace, Manchester City’nin gözden çıkardığı Mangala ve Tigresli Timothee Kolodziejczak siyah beyazlı kulübün hedefleri arasında yer alıyor.
Listede önceliği Wallace’a veren Beşiktaş, kulubüne kiralama, oyuncuya da 1.2 milyon Euro yıllık ücret teklif etti.
Diğer futbolcular için de öncelikle kiralık formülü üzerinde duruluyor.
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