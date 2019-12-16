Sporting Lizbon'u tanıyalım: En büyük silahları Bruno Fernandes

Spor Arena Detay | UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 turunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti.

Bu sezon ligde 13 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada bulunan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisinde yer alıyor. Lig şampiyonluğunu bir hayli zora sokan Emanuel Ferro ve öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyor.

D Grubu'nda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Portekiz temsilcisi, LASK Linz'in ardından grubunun ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmişti.

EN BÜYÜK SİLAHI BRUNO FERNANDES

Kadrosunda birbirinden yetenekli oyuncular barındıran Sportinn Lizbon'un şüphesiz en güçlü silahı Portekizli orta saha Bruno Fernandes olacak.

60 milyon avroluk piyasa değeriyle özellikle Premier Lig ekiplerinin takibinde olan yetenekli oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 5 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Bu sezon toplamda 21 resmi maçta süre alan Bruno Fernandes, takımına sağladığı 12 gol ve 10 asistlik katkıyla Başakşehir için en büyük tehdit olarak göze çarpıyor.

Her iki ayağını birden kullanan 25 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ve öğrencilerinin en fazla önlem alması gereken isimlerin başında geliyor.

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