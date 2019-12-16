UEFA kura çekimi saat kaçta? Başakşehir'in kura çekimi hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Başakşehir, kura çekimine seri başı olarak dahil olacak. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura hakkında detaylı bilgiler
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, UEFA'nın genel merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. 32 takımın eşleşeceği kura çekiminin ardından ilk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.
UEFA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir'in de dahil olduğu seribaşı takımların, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacağı karşılaşma 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ saat 15.00'da başlayacak. Kura çekimi, Bein Sports 1 ve Eurosports kanallarından canlı izlenebilecek.
Kura çekimini bu sayfadan da canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:
Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya).
Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolves (İngiltere).
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