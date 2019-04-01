Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesinde İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarında güncelleme yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değiştirildi. İddaa Risk yönetimi Bşaakşehir'in oranını değiştirmezken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranı arttı.
Yeni oranlar:
Başakşehir: 1.10
Galatasaray: 4.50
Beşiktaş: 50.00
Eski oranlar:
Başakşehir: 1.10
Galatasaray: 3.60
Beşiktaş: 40.00
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