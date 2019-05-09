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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Rizespor-Galatasaray maçına Serkan Çınar atandı. Başakşehir-Ankaragücü maçında ise Fırat Aydınus görevlendirildi.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarından görev alacak hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK

12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

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Spor Toto Süper Ligde 32. haftanın hakemleri açıklandı

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