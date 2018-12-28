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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
28.12.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig’de 17 futbolcu kadro dışı kaldı!

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Spor Toto Süper Lig’de 17 futbolcu kadro dışı kaldı!

Türkiye Profesyonel futbol liglerinde ilk devreler tamamlanırken, Spor Toto Süper Lig’de 17, Spor Toto 1. Lig’de 16, TFF 2. Lig’de 15 ve TFF 3. Lig’de de 22 futbolcu olmak üzere toplamda 70 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2018 - 2019 sezonunun ilk yarıları tamamlandı. Devrenin sona ermesiyle kaç futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin verilerine göre Spor Toto Süper Lig’de 17, Spor Toto 1. Lig’de 16, TFF 2. Lig’de 15 ve TFF 3. Lig’de ise 22 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Toplamda 70 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı profesyonel futbol liglerinde 24 futbolcu performansının yeterli olmaması sebebiyle, 22 futbolcu gecikmiş alacaklarını istediği gerekçesiyle, 7 futbolcu yönetim ve teknik direktör ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, 17 futbolcu ise herhangi bir sebep gösterilmeden kadro dışı kaldı.

Süper Lig'in gol krallığında Diagne önde
Liglerde ilk yarıların sona ermesiyle, en skorer isimler de belirlendi. Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 20 gol ile zirvede yer alırken, Trabzonspor’un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ise kaydettiği 9 gol ile Diagne’nin en yakın takipçisi konumunda. Sivasspor’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan Brezilyalı yıldız Robinho da kırmızı-beyazlı forma ile 8 kez rakip fileleri havalandırarak, ilk yarıdaki gol yarışında üçüncü sırada yer aldı.

1. Lig'de zirvede Paixao yer aldı
Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısında da Altay’ın Portekizli futbolcusu Paixao, 12 gol ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı ise 8 gol ile Giresunspor’dan Dauda ve Adana Demirspor’dan Pote paylaşıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta en fazla gol atan futbolcu 10 gol ile Fatih Karagümrük’ün deneyimli oyuncusu Erkan Zengin oldu. Beyaz Grup’ta ise Keçiörengücü’nde forma giyen Taha Balcı, 13 gol ile grubunda ve ligde zirvede yer aldı.

TFF 3. Lig'in en golcü ismi Yakup Alkan
TFF 3. Lig 1. Grup’un en skorer ismi ise Karaköprü Belediyespor’da attığı 12 gol ile genç futbolcu Batuhan Er oldu. 2. Grup’ta Kırşehir Belediyesporlu futbolcu Turgay An, rakip fileleri 11 kez havalandırarak, bu gurubun en golcüsü oldu. 3. Grup’ta ise TFF 3. Lig’in en golcüsü bulunuyor. Yeni Çorumsporlu Yakup Alkan, kaydettiği 13 gol ile grubunun ve ligin en golcüsü olmayı başardı.

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