Spor Arena'dan bir ilk daha!

Spor Arena ilklere imza atmaya devam ediyor... 'Taraftarından' projesi kapsamında herkes; futbol, basketbol ya da voleybolda gönül verdiği takımın yazarı olabilecek.

sporarena.com 'Taraftarından' ile fark yaratacak bir projeye imza atıyor... Bu kapsamda, Türkiye’de futbol, basketbol veya voleybol branşlarında faaliyet gösteren, kendi branşında 1. veya 2. Lig’de yer alan tüm spor kulüplerinin taraftarları istedikleri takım ya da takımlarla ilgili yazı yazabilecek.

'TARAFTARINDAN' İLE TAKIMININ YAZARI OLMAK HAYAL DEĞİL!

'Taraftarından' projesiyle Spor Arena’da yazarlık yapacak tutkulu taraftarlar arıyoruz!.. Spor Arena’da, yeni sezonda takımlara ilişkin yorumları, değerlendirmeleri kendi taraftarı yapacak. İstediği branşta taraftarı olduğu kulüple ilgili yorum ya da değerlendirme paylaşan taraftarlar, Hürriyet’in güçlü kalemleri ve spor yazarlarından oluşan jürisinin değerlendirmesi sonucu Spor Arena yazarı olmaya hak kazanacak. Takımına gönül vermiş, kalemine güvenen tüm taraftarlara açık bu projeye başvurularınızı bekliyoruz!

FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL...

3 ayrı spor branşı kapsamında gerçekleştirilecek projeyle taraftarlar; futbol, basketbol ile voleybol kategorilerinde yazarlık yapabilecek ve kalemlerini konuşturabilecek. Başvuru için gönderilen yazılar Mehmet Y. Yılmaz, Uğur Meleke, Uğur Vardan, Mehmet Aslan ve İbrahim Kutluay’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

İşte koşullar;

- Başvurmak için; geçtiğimiz sezonda oynanan bir karşılaşmayı değerlendirin. Değerlendirme yazınızı, kendinizi tanıtan kısa bir metin ve iletişim bilgilerinizle birlikte taraftarindan@hurriyet.com.tr’ye gönderin.

- Uzman jüri, takımını en iyi anlatan şanslı adaylarını belirleyecek.

- Yarışma sonunda her kulübün jüri tarafından seçilen güçlü kalemleri, 2017 – 2018 sezonu boyunca Spor Arena yazarı olarak takımını ve maçları değerlendirme şansı kazanacak.

- Başvurular 18 Ağustos 2017'ye kadar devam edecek.

Başvuran adaylar, linkte yer alan koşulları kabul etmiş sayılacaklardır.