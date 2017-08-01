'Taraftarından' Katılım Koşulları

Proje, 2/8/2017'da başlayıp 20/8/2017 tarihinde günü sona erecektir.

Proje kapsamında ileteceğiniz metinlerden ve isimleri duyurulan jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir.

Katılımcı, Proje kapsamında paylaştığı içerikleri kendi rızasıyla paylaştığını kabul etmiştir.

Hürriyet’in ilgili mevzuat gereği katılımcı tarafından paylaşılan her türlü bilgiyi ve içeriği tadil etme, kısaltma, anonimize etme hakları saklıdır.

Katılımcılar sunacakları metinde talep edilen bilgileri doğru girmelidir. Aksi takdirde Hürriyet’in hakemler tarafından seçilmiş dahi olsa ilgili katılımcıyı Proje kapsamından çıkarma hakkı saklıdır.

Proje Sayfası’nın tasarımı ve yönetimi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye aittir.

Hürriyet, Proje sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda katılımcının o ana kadarki bütün katılım verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve katılımcıyı Proje kapsamından çıkarma hakkını saklı tutar. Hürriyet’in ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

Hürriyet, Proje’ye katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden kaynaklanan sorunlardan ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Seçilen katılımcıya, hakem tarafından açıklama yapıldıktan sonraki 3 gün içerisinde ulaşılamaması halinde bu katılımcılar seçilenler listesinden kaldırılır.

Hürriyet kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Hürriyet'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi Hürriyet'in sorumluluğunda değildir.

Hürriyet Proje tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

Hürriyet çalışanları bu uygulamaya katılsalar da değerlendirmeye tabii tutulmayacaklardır.

Hürriyet önceden belirtmeksizin Proje’yi durdurma, Proje ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Proje’nin içeriğinin tüm hakları münhasıran Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’ye aittir.

Tüm katılımcılar, Form’da yer alan “Katılım Koşulları” kutusunu işaretlemek ile işbu katılım koşullarına ayrıca bir onaya gerek olmaksızın kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya katılmak için iletmiş olduğunuz kullanıcı ve iletişim verileri müşteri memnuniyeti, reklam ve projenin tamamlanması için gerekli olan işlemler amacıyla kullanılacak olup sunulan veriler proje sonuçlandıktan 3 ay sonra sistemden silinecektir. Toplanan verilerin silinmesi ya da anonimleştirilmesi yönünden taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz halinde yasal olarak tutulması gerekenler dışındaki veriler anonimleştirilecektir.

Sorularınız için taraftarindan@hurriyet.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

İleteceğiniz kişisel verilere ilişkin daha detaylı bilgi almak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Veri Politikası metnine ulaşabilirsiniz.