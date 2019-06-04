Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi
İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktörlüğe Julen Lopetegui'yi getirdi.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.
Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.
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İspanyol teknik adam son olarak Real Madrid'i çalıştırmıştı...
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