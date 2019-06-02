Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya devi Eljif Elmas'ı bitirdi! 14 milyon... | Transfer haberleri
Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan Eljif Elmas, Fenerbahçe’ye servet kazandıracak.
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Manchester City, Tottenham, Napoli ve son olarak İnter’in ciddi şekilde ilgilendiği 19 yaşındaki Makedon yıldız için İspanyollar elini çabuk tuttu.
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Atletico Madrid, teklifini son olarak 14 milyon Euro’ya yükseltirken, tarafların bu rakam üzerinde el sıkıştığı belirtildi.
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Bayramdan sonra yani Haziran ayının ikinci haftasında Atletico Madrid’in yöneticileri İstanbul’a gelecek.
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Başkan Ali Koç ile masaya oturacak İspanyollar, bir sürpriz yaşanmaması halinde transferi noktalayacaklar.
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77 katını kazandıracak
180 bin Euro yetiştirme bedeliyle 2017’de kadroya katılan Eljif’ten, Fenerbahçe tam 77 katı (14 milyon Euro) gelir elde etmiş olacak. Bu da Türk Lirası olarak 91.5 milyona denk geliyor.
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Bu sezon Süper Lig’de 29 maça çıkıp 4 gollük katkı sağlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadroya katılacak yeni isimler için de yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek.
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Eljif La Liga’yı istedi
Avrupa’da çok ciddi piyasası olan Eljif Elmas’ın İngiltere’den ziyade kariyerine İspanya’da devam etmek istemesi, bu transferde önemli rol oynadı. La Liga’nın kendi oyun tarzına daha uygun olduğunu düşünen Eljif, Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı.19 yaşındaki Makedon yıldız artık kulüplerin işi resmiyete dökmesini bekliyor.