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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Metin Albayrak'tan hakemlere sitem, Galatasaray'a mesaj

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Metin Albayrak'tan hakemlere sitem, Galatasaray'a mesaj

Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe ile oynana ve olaylar nedeniyle yarıda kalan maç ve Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, tatil edilen Fenerbahçe derbisiyle ilgili adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşananlar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Maç oynandı ve hakem raporları var. Bu kararı verecek federasyondur, onların kararını bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Bu konuda manipülasyon yapmam söz konusu değil. Hakem kararıyla maç iptal oldu ve hakemin raporu federasyona gitmiştir. Beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Türk futbolunu bir yere getirmek istiyorsak burada adalet tecelli olacaktır. Adalet herkes için eşit olmalı. Spor hukukunun doğru bir şekilde tecelli etmesi lazım."

Kupa maçında yaşananların Türkiye dışında da yankı bulduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Kupada yaşanan olaylarla ilgili olarak yabancı basında farklı şeyler var ve ben çok üzüldüm. O atmosferin içerisinde yabancı takımların oynamak istememe gibi bir durumu olursa nasıl yapacağız, nasıl kaldıracağız. Lütfen herkes sorumluluğunun bilincinde olsun. Objektif bir gözle kararlar verilsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Derbiyi bekliyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şunları ifade etti:

"Zor bir maç oldu. Çok istekliydik. Üç puanı aldık ve mutluyuz. Önümüzdeki hafta derbiyi bekliyoruz. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Biz son iki senenin şampiyonuyuz, hedef üçüncü şampiyonluk. O amaçla gidip dönmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi galip gelmek. Biz de arzulu ve istekliyiz. Galip gelip şampiyon olmak en büyük hedefimiz. Biz bir aileyiz. Tüm camia olarak birliktelik içindeyiz, bunu da şampiyonluklarla gösteriyoruz. Kenetlendik ve şampiyonluk inancımız var."

"Hakemlerin artık hakemlik dışında başka bir iş yapmamaları lazım"
Albayrak, hakemlerin verdikleri kararlarla takımların kaderiyle oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Quaresma'ya yapılan harekette direkt kırmızı var ama kırmızı kart görülmüyor. Burada emeklere yazık. Galatasaray maçında verilmeyen bir kararla bir takımın düşmeyle ilgili, şampiyonlukla ilgili kaderiyle oynuyorsunuz. Hakemlerin artık hakemlik dışında başka bir iş yapmamaları lazım. Bizlerin nasıl profesyonel bir işimiz varsa hakemler de öyle bakmalı, işine odaklanmalı, gördüğünü çalmalı. Burada emekler var ve bunların çalınmaması lazım."

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