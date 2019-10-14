Sözleşmesi feshedilmişti! Suat Arslanboğa sürprizi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel hakemlik sözleşmesini feshettiği Suat Arslanboğa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TFF'nin 1 Ekim'de açıkladığı kararla, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiği açıklanan Üst Klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın hakem seminerine katıldığı ortaya çıktı.
MHK tarafından 13 Ekim Pazar günü İstanbul'da düzenlenen Üst Klasman Hakem Semineri'ne profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa da katıldı.
Arslanboğa, MHK'nın tasarrufu doğrultusunda maçlarda görev yapabilecek ancak yönettiği maç başına hakemlik ücreti alacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle