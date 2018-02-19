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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
A.A
19.02.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Son iki sezonun lideri Medipol Başakşehir

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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın mağlup olmasıyla yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, son 2 sezonda en fazla zirvede kalan takım unvanını da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha uzun süre zirvedeki yerini korumayı başardı.
Son 2 sezonda Medipol Başakşehir, 22 lig haftasında zirvede yer alırken, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 16 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Bu süreçte Fenerbahçe ise hiçbir hafta liderliğe çıkamadı.

- En uzun süre lider ve en çok puan toplayan takım

Abdullah Avcı'nın ekibi, son iki sezonda 22 hafta ile en uzun süre zirvede kalan takım oldu.
Geçtiğimiz sezon 15, bu sezon da 7 hafta zirvede kalan turuncu-lacivertliler, bu unvanının yanında, bu süreçte en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım olmayı da başardı.
Medipol Başakşehir, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 119 puan topladı. İstanbul ekibi, rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.

- Beşiktaş 18 hafta zirvede

Siyah-beyazlılar ise son iki sezonda 18 hafta zirvede kaldı. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon 18 hafta zirvede kalırken, bu sezon ise şu ana kadar liderliği göremedi.
Şenol Güneş'in ekibi, bu süreçte 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 6 yenilgi ile 118 puan topladı.
Beşiktaş, attığı gol sayısı ile bu süreçte en fazla gol atan takım oldu. Siyah-beyazlılar 114 gol atarken, 51 gole engel olamadı.

- Galatasaray 16 hafta zirveyi gördü

Bu hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, son iki sezonda toplam 16 hafta zirvede yer aldı.
Geçtiğimiz sezon yalnızca 2. haftada liderliği gören sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da 15 hafta liderlik koltuğunda oturdu.
Galatasaray bu süreçte 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 108 puan topladı. Rakip fileleri 112 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 67 gol gördü.

- Fenerbahçe 77 lig haftası zirveyi göremedi

Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise son iki sezonda liderlik koltuğuna oturamadı.
Lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasını zirvede geçirdi. 14. haftada liderliği Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, 5 Aralık 2015'ten bu yana zirveden uzak kaldı. 

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