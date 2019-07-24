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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında...

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Son dakika transfer haberleri | Vincent Janssen'in yeni takımı resmen belli oldu! 7 milyon euro karşılığında...

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Meksika Ligi ekibi Monterrey'e transfer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer bedelinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.

Premier Lig ekibi Tottenham yaptığı resmi açıklamayla transferin tamamlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent'a gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.

TRANSFER BEDELİ 7 MİLYON EURO!

Monterrey, Janssen için Premier Lig ekibine 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Golcü futbolcu geçtiğimiz sezon Tottenham'da 3 maçta 36 dakika oynayabildi.

Son dakika transfer haberleri | Vincent Janssenin yeni takımı resmen belli oldu 7 milyon euro karşılığında...

Hollandalı forvet, 2016 yazında Az Alkmaar'dan Tottenham'a transfer olmuş ve 42 gol atmıştı.

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Son dakika transfer haberleri | Vincent Janssenin yeni takımı resmen belli oldu 7 milyon euro karşılığında...

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