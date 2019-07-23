Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Victor Wanyama'dan transfer açıklaması
Galatasaray orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların Tottenham'da top koşturan Victor Wanyama'yı listesine aldığı iddia ediliyordu.
Yıldız futbolcu ESPN'e yaptığı açıklamada Tottenham'dan ayrılmayacağını söyledi.
Kenyalı futbolcu, "Önümüzdeki hafta Tottenham idmanlarına geri döneceğim. Spekülasyonlar hakkında fazla konuşmak istemiyorum; çünkü transfer sezonunda kulüplerin bir futbolcu ile ilgilenmesi çok doğal." ifadelerini kullandı.
Ana hedefinin önümüzdeki sezon Spurs'te kalmak olduğunu dile getiren Wanyama, "Diğer kulüpler hakkında bir şey söyleyemem. Amacım önümüzdeki sezon takımda kalmak. Tottenham ile kontratım sürüyor ve bundan çok memnunum" şeklinde konuştu.
Victor Wanyama geçtiğimiz sezon sakatlıklarından dolayı sadece 13 maçta forma giyebildi.
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