Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
06.06.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...

Kadrosuna sol bek katmak için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den İsmail Köybaşı ve Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı listesine aldı. 

Spor Toto Süper Lig’de son hafta Ankaragücü’nü mağlup ederek ligde kalan Göztepe gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezon Traore’nin sakatlanmasıyla birlikte Berkan’ın alternatifsiz olarak kaldığı sol beke takviye yapmak için harekete geçen İzmir temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ömer Bayram ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı için nabız yoklamaya başladı. 

İsmail bir adım önde 

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı’na Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi de sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almadığı belirtilen İsmail Köybaşı, geride kalan sezonda yalnızca 9 lig maçında 498 dakika süre alabildi. Sezon başında Galatasaray’ın Akhisarspor’dan transfer ettiği Ömer Bayram da İstanbul kulübünde beklentileri karşılayamadı. Takım ayrılması beklenen Ömer’e bonservis bedeli ödemek istemeyen Göztepeli yöneticilerin, bu transfer için aceleci davranmayacağı belirtildi. 

Leo sürprizi 

İsmail Köybaşı ve Ömer Bayram dışında Göztepe’de sol bek için tanıdık bir isim de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasını terleten eski Göztepeli Leo’nun yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek için haber gönderdiği iddia edildi. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe formasını giyen Fransız savunmacı, İzmir ekibiyle Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. Leo konusunda son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna’nın vereceği öğrenildi. 

Öte yandan Fildişili sol bek Traore’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Sezon başında geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle sezonu erken kapatan ve sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. 

Son dakika transfer haberleri | Göztepeden flaş transfer hamlesi Galatasaray ve Fenerbahçeden...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in rakibi belli oluyor! iddaa'nın favorisi...
EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor!
Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray ve Fenerbahçe'den...