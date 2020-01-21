Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray olmazsa Arda Turan'ın yeni takımı...

Arda Turan'ın sezonun geri kalanında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu... 32 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği ve kaptanlık pazubandını taktığı Galatasaray'da yeniden forma giymek için yanıp tutuşuyor.

Öyle ki milli oyuncu, Başakşehir ile olan sözleşmesini feshedip bu uğurda ilk hamlesini yaptı. 2017-18 sezonun devre arasında Barcelona'da formaya hasret kalıp Türkiye defterini açan Arda Turan, yeniden İstanbul'a döndü. Bu takım taraftarı olduğu takım olan Galatasaray değil de Başakşehir olmuştu.

TERCİHİ HEP GALATASARAY'DI...

Galatasaray'a dönmek istediğini her fırsatta açıklayan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisini istemediğini ve bu yüzden Başakşehir'e imza atmak zorunda kaldığını belirtmişti. 2017-18 sezonunun ikinci yarısında turuncu-lacivertlilerle 11 maça çıkan Arda, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezonu golsüz kapatan milli oyuncu, bu sezon da Başakşehir formasını 12 kez giydi. Arda'nın belki de kariyerinin dönüm noktası Galatasaray deplasmanında oynanan müsabaka oldu. Maçın başlama düdüğünden hemen önce Fatih Terim'in yanına gidip elini öpen, hocasına başarı dileklerinde bulunan 32 yaşındaki oyuncu, yeniden Parçalı'yı giymek için ilk adımını dün attı.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR!

Arda Turan da alternatif takımlarla görüşme kararı aldı. Galatasaray'dan gelecek habere pür dikkat kesilen 32 yaşındaki oyuncu, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Buna gerekçe olarak ailesini gösteren başarılı oyuncu, kentin önemli takımlarından birisiyle flört halinde. Asist Analiz'in haberine göre; Kasımpaşa, Arda ile ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncu da Galatasaray olmazsa Kasımpaşa'da oynamaya sıcak bakıyor.

İLK ADIMI TÜRK TELEKOM'DA ATTI!

Milli Takım döneminden dargın olduğu hocasının gönlünü alan oyucu, 11 Kasım'dan bu yana manşetleri süslemeye devam ediyor. O tarihten bu yana Galatasaray'a gideceği haberleri yapılan Arda Turan için henüz netlik kazanan bir şey yok.

Gerekirse Parçalı'yı yeniden giymek için bedava bile oynarım diyen Arda, Başakşehir ile sözleşmesini feshedip sarı-kırmızılılardan gelen haberi beklemeye koyuldu. Fatih Terim'in demeçleri, transferin bittiğine dair yorumların yapılmasına sebep olsa da sarı-kırmızılıların 1 numarası Mustafa Cengiz'in gündemimizde yok açıklamaları kafa karıştırdı.